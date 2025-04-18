Бодяга-бальзам з екстрактом календули
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,96
Економія при броні: -4,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,37
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
64,19
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
60,78
Економія при броні: -4,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
58,81
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,21
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
58,99
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,90
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
4.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
59,15
Економія при броні: -2,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
69,00
Економія при броні: -14,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
5.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,10
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,77
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
5.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,58
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
6.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
6.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
60,33
Економія при броні: -3,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
6.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,83
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
6.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,99
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
6.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
6.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,41
Економія при броні: -3,70 грн