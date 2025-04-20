Бодяга-бальзам з екстрактом календули
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
59,56
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,50
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
60,90
Економія при броні: -2,19 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
3.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,75
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,73
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,99
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,39
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,48
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,90
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,76
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
63,08
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
59,14
Економія при броні: -2,42 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,17
Економія при броні: -2,46 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
69.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
69.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
82.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,27
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
83.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,54
Економія при броні: -3,83 грн