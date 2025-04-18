Бодяга-бальзам з екстрактом календули
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,31
Економія при броні: -2,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,92
Економія при броні: -4,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
60,08
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,07
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,42
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
59,82
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,08
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,51
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
59,95
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
59,72
Економія при броні: -3,00 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
35.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,48
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
60,94
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,45
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,05
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
58,83
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
106.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
63,07
Економія при броні: -4,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
59,06
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
60,88
Економія при броні: -4,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
130.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,65
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
133.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,11
Економія при броні: -2,40 грн