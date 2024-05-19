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БАЙ БАЙ БАЙТ СПРЕЙ ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДІТЕЙ 100 мл - Львів (275053) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
270,85
Економія: -0,93 грн
269,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
264,45
Економія: -16,95 грн
247,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
278,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
278,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
278,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
278,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
251,43
Економія: -11,13 грн
240,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
278,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
278,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
278,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
278,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
278,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
234,15
Економія: -12,75 грн
221,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
278,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
278,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
257,23
Економія: -9,73 грн
247,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
278,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
273,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
278,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
278,40 грн