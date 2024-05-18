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БАЙ БАЙ БАЙТ СПРЕЙ ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДІТЕЙ 100 мл - Харків (275053) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
256,34
Економія: -41,88 грн
214,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
233,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
259,08
Економія: -39,10 грн
219,98 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
233,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
235,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
278,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
254,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
258,74
Економія: -21,19 грн
237,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
253,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
287,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (4)
229,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
286,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
255,17
Економія: -9,87 грн
245,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
260,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
260,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (2)
254,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
258,64 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
255,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5)
231,25 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
232,47 грн