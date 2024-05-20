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БАЙ БАЙ БАЙТ ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД УКУСІВ КОМАХ 50 мл - Запоріжжя (165940) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
200,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
174,02
Економія: -5,72 грн
168,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
177,17
Економія: -8,87 грн
168,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
200,50 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
200,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
200,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
207,57
Економія: -6,12 грн
201,45 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
200,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
205,77
Економія: -9,42 грн
196,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
174,26
Економія: -5,96 грн
168,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
200,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (6)
177,22
Економія: -8,92 грн
168,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
200,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
177,46
Економія: -9,56 грн
167,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
200,50 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
200,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
209,11
Економія: -7,66 грн
201,45 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
200,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
200,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
200,50 грн