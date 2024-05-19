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Косметичні засобиДитяча косметикаБАЙ БАЙ БАЙТ ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД УКУСІВ КОМАХЦіни в аптеках

БАЙ БАЙ БАЙТ ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД УКУСІВ КОМАХ 50 мл - Львів (165940) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
194,25
Економія: -2,49 грн
191,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
167,94
Економія: -10,77 грн
157,17 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
200,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
200,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
200,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
153,47
Економія: -7,35 грн
146,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
170,67
Економія: -7,55 грн
163,12 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
200,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
200,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
200,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
200,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
200,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
158,22
Економія: -8,62 грн
149,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
200,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
200,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
155,48
Економія: -5,88 грн
149,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
200,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
185,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
200,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
200,50 грн