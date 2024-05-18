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БАЙ БАЙ БАЙТ ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД УКУСІВ КОМАХ 50 мл - Харків (165940) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
174,31
Економія: -6,01 грн
168,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
176,18
Економія: -7,88 грн
168,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
200,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
175,94
Економія: -7,64 грн
168,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
173,52
Економія: -5,22 грн
168,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
176,38
Економія: -8,08 грн
168,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
177,02
Економія: -8,72 грн
168,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
175,81
Економія: -7,51 грн
168,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
173,43
Економія: -5,13 грн
168,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
179,59
Економія: -11,29 грн
168,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
175,69
Економія: -7,39 грн
168,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
200,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
175,65
Економія: -7,35 грн
168,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
176,83
Економія: -8,53 грн
168,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
176,28
Економія: -7,98 грн
168,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (3)
174,36
Економія: -6,06 грн
168,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (3)
176,16
Економія: -7,86 грн
168,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (5)
179,10
Економія: -10,80 грн
168,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
177,09
Економія: -8,79 грн
168,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
200,70 грн