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Косметичні засобиДитяча косметикаБАЙ БАЙ БАЙТ ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД УКУСІВ КОМАХЦіни в аптеках

БАЙ БАЙ БАЙТ ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД УКУСІВ КОМАХ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (165940) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
178,73
Економія: -10,43 грн
168,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
177,57
Економія: -9,27 грн
168,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
173,38
Економія: -10,26 грн
163,12 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
200,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
179,44
Економія: -11,14 грн
168,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
200,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
200,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
176,65
Економія: -8,35 грн
168,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
200,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
159,48
Економія: -4,78 грн
154,70 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
180,01
Економія: -11,71 грн
168,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
200,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (3)
179,27
Економія: -10,97 грн
168,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
173,52
Економія: -5,22 грн
168,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
175,12
Економія: -6,82 грн
168,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
200,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (3)
171,72
Економія: -8,60 грн
163,12 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
200,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
200,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
200,70 грн