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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО З ТЕХНОЛОГІЄЮ НАНЕСЕННЯ НА ВОЛОГУ ШКІРУ "La Roche Posay" SPF-50+ 250 мл для чутливої шкіри дітей - Харків (443407) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
914,35
Економія: -87,14 грн
827,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
949,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
924,15
Економія: -98,70 грн
825,45 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
952,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
949,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
947,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
954,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
952,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
951,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
925,21
Економія: -154,50 грн
770,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
951,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
951,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
922,20
Економія: -79,98 грн
842,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
951,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
943,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
921,41
Економія: -150,70 грн
770,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
948,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
945,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
928,91
Економія: -78,74 грн
850,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
942,24
Економія: -126,51 грн
815,73 грн