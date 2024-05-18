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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО З ТЕХНОЛОГІЄЮ НАНЕСЕННЯ НА ВОЛОГУ ШКІРУ "La Roche Posay" SPF-50+ 250 мл для чутливої шкіри дітей - Дніпро (Дніпропетровськ) (443407) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
942,95
Економія: -144,87 грн
798,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
929,36
Економія: -90,67 грн
838,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
930,59
Економія: -121,92 грн
808,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
921,41
Економія: -137,46 грн
783,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
955,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
948,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
936,15
Економія: -82,45 грн
853,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
929,18
Економія: -79,01 грн
850,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
942,24
Економія: -154,76 грн
787,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
944,12 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
948,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
928,91
Економія: -63,74 грн
865,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (1)
912,32
Економія: -93,05 грн
819,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
910,64
Економія: -87,84 грн
822,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
937,21
Економія: -98,52 грн
838,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
917,35
Економія: -86,61 грн
830,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
937,30
Економія: -72,13 грн
865,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
924,41
Економія: -59,24 грн
865,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
933,15
Економія: -102,41 грн
830,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
828,50 грн