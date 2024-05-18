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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF50+ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ НЕМОВЛЯТ тм "La Roche Posay" 50 мл - Харків (385596) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
673,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
723,09
Економія: -93,55 грн
629,54 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
674,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
673,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
663,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
722,12
Економія: -102,32 грн
619,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
724,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
713,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
644,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
700,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
772,85
Економія: -114,99 грн
657,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
776,12
Економія: -118,24 грн
657,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
667,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
722,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
702,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
711,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
770,15
Економія: -112,56 грн
657,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
703,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
715,77 грн