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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF50+ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ НЕМОВЛЯТ тм "La Roche Posay" 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (385596) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
764,54
Економія: -95,36 грн
669,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (5)
760,77
Економія: -137,34 грн
623,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
788,15
Економія: -164,13 грн
624,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
766,53
Економія: -142,55 грн
623,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
777,82
Економія: -108,16 грн
669,66 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
773,76
Економія: -63,16 грн
710,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
784,98
Економія: -123,44 грн
661,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
770,15
Економія: -108,61 грн
661,54 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
Всього: упаковка (1)
773,02
Економія: -149,27 грн
623,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (3)
683,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
779,07
Економія: -172,06 грн
607,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
774,80
Економія: -111,66 грн
663,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
643,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
720,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
782,47
Економія: -175,89 грн
606,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
772,73
Економія: -166,15 грн
606,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (3)
776,64
Економія: -170,06 грн
606,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
784,39
Економія: -177,60 грн
606,79 грн