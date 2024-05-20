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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ "La Roche Posay" SPF-50+ 200 мл для чутливої шкіри дітей - Запоріжжя (164861) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (9)
927,50
Економія: -147,11 грн
780,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
810,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
833,59
Економія: -86,07 грн
747,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (14)
987,61
Економія: -68,46 грн
919,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (14)
988,92
Економія: -176,70 грн
812,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
839,74
Економія: -114,88 грн
724,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
855,11
Економія: -86,56 грн
768,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
854,38
Економія: -123,04 грн
731,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
904,58 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
789,00
Економія: -102,00 грн
687,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (6)
878,52
Економія: -98,44 грн
780,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
908,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (5)
871,73
Економія: -90,83 грн
780,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (6)
973,92
Економія: -62,28 грн
911,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (5)
1001,86
Економія: -82,71 грн
919,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
831,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
831,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
838,37
Економія: -45,56 грн
792,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
853,09
Економія: -163,82 грн
689,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (6)
989,39
Економія: -70,24 грн
919,15 грн