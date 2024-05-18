Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаАНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ "La Roche Posay"Ціни в аптеках

АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ "La Roche Posay" SPF-50+ 200 мл для чутливої шкіри дітей - Харків (164861) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
838,19
Економія: -79,88 грн
758,31 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
909,31 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
904,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6)
981,48
Економія: -102,95 грн
878,53 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
907,36 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
909,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
904,32 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
906,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
980,17
Економія: -110,08 грн
870,09 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
899,98 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
834,08
Економія: -105,98 грн
728,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (7)
908,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
905,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
908,81 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
908,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
900,14 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
900,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (6)
936,18
Економія: -156,33 грн
779,85 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
909,70 грн