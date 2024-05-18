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АКВАПорін ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ТМ "EUCERIN" денний 50 мл для нормальної та комбінованої шкіри - Харків (360533) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
529,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (13)
653,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
693,14
Економія: -77,34 грн
615,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
655,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
653,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
638,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
639,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
682,52
Економія: -86,72 грн
595,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (6)
635,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
639,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (6)
653,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
637,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
693,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
638,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
540,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (3)
640,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
529,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
658,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (3)
635,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
690,93
Економія: -113,00 грн
577,93 грн