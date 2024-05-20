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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ + морська сіль саше №30, №1 - Запоріжжя (157200) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
330,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
379,48
Економія: -81,29 грн
298,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
340,97
Економія: -33,26 грн
307,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -55,85 грн
311,14 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (8)
420,00
Економія: -96,00 грн
324,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
330,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
330,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
343,11
Економія: -13,06 грн
330,05 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
330,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
362,61
Економія: -67,45 грн
295,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
351,93
Економія: -47,29 грн
304,64 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
330,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
330,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
348,20
Економія: -38,30 грн
309,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
392,13
Економія: -75,27 грн
316,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
360,60
Економія: -62,16 грн
298,44 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
330,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
368,49
Економія: -38,42 грн
330,07 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
330,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
330,20 грн