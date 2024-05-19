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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ + морська сіль саше №30, №1 - Львів (157200) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
306,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
359,98
Економія: -54,98 грн
305,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
330,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
400,99
Економія: -89,85 грн
311,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
330,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
336,88
Економія: -23,02 грн
313,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
330,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
330,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
330,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
330,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
295,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
349,99
Економія: -38,85 грн
311,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
330,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
330,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
360,54
Економія: -47,13 грн
313,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
330,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
330,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
330,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (2)
323,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
330,20 грн