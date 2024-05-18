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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ + морська сіль саше №30, №1 - Харків (157200) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
331,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
331,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
331,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
357,42
Економія: -36,62 грн
320,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
369,10
Економія: -40,71 грн
328,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
349,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
339,02 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
339,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
331,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
375,39
Економія: -58,44 грн
316,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
331,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
338,43
Економія: -15,82 грн
322,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
369,38
Економія: -48,48 грн
320,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
331,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (3)
341,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
331,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
381,89
Економія: -63,84 грн
318,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
331,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
331,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
365,99
Економія: -55,39 грн
310,60 грн