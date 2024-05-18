АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ + збагачена морська сіль саше №30, №1 - Харків (157198) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 115 аптеках
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Всього: (28)
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Всього: упаковка (1), (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
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Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: (23)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: (19)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: (11)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (6), (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), (11)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137