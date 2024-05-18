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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ + збагачена морська сіль саше №30, №1 - Харків (157198) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: (28)
264,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
357,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), (12)
275,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
357,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), (8)
263,10 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
275,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
357,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
263,40 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
330,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
357,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
283,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), (2)
277,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: (23)
283,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: (19)
263,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
357,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: (11)
277,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6), (12)
284,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
276,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1), (11)
279,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
262,50 грн