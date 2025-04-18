Авен бальзам для губ з колд кремом
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
318,60
Економія при броні: -17,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
323,33
Економія при броні: -21,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
335,73
Економія при броні: -12,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
315,18
Економія при броні: -13,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
320,88
Економія при броні: -19,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
316,45
Економія при броні: -14,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
339,27
Економія при броні: -16,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
323,09
Економія при броні: -21,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
338,82
Економія при броні: -15,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
319,76
Економія при броні: -18,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
317,88
Економія при броні: -16,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
4.9 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
337,10
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
5.3 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
321,70
Економія при броні: -20,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
345,87
Економія при броні: -22,67 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
5.8 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
317,82
Економія при броні: -16,33 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
6.4 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
321,15
Економія при броні: -19,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
344,83
Економія при броні: -21,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
6.5 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
318,12
Економія при броні: -16,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
6.9 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
321,63
Економія при броні: -20,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
6.9 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
323,88
Економія при броні: -22,39 грн