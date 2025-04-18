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Авен бальзам для губ з колд кремом
Авен бальзам для губ з колд кремом
Харків
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
301,20
Економія при броні:
-20,61 грн
280,59
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
168.2 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
314,67
Економія при броні:
-13,18 грн
301,49
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
187.5 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
321,12
Економія при броні:
-19,63 грн
301,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
283.5 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
323,24
Економія при броні:
-21,75 грн
301,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
296.0 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
315,57
Економія при броні:
-14,08 грн
301,49
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
314.2 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
319,94
Економія при броні:
-18,45 грн
301,49
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
392.6 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
323,57
Економія при броні:
-22,08 грн
301,49
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кам'янська, 120
399.8 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
318,63
Економія при броні:
-17,14 грн
301,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
400.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
342,39
Економія при броні:
-19,19 грн
323,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
401.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
313,67
Економія при броні:
-12,18 грн
301,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
401.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
314,97
Економія при броні:
-13,48 грн
301,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
401.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
322,36
Економія при броні:
-20,87 грн
301,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
402.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
345,12
Економія при броні:
-21,92 грн
323,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
402.2 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
320,12
Економія при броні:
-18,63 грн
301,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
402.4 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
314,15
Економія при броні:
-12,66 грн
301,49
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
402.5 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
312,51
Економія при броні:
-11,02 грн
301,49
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
402.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
312,36
Економія при броні:
-10,87 грн
301,49
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
402.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
320,30
Економія при броні:
-18,81 грн
301,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 10
402.9 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
320,21
Економія при броні:
-18,72 грн
301,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
403.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ з колд кремом для сухої та дуже сухої чутливої шкіри 4 г №1
П'єр Фабр Медикамент
317,48
Економія при броні:
-15,99 грн
301,49
грн
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