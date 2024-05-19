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АВЕН "КОЛД КРЕМ" БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З КОЛД КРЕМОМ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 4 г - Київ (50303) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (5)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
237,80
Економія: -12,20 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
240,85
Економія: -15,25 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (3)
236,56
Економія: -10,96 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (3)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
237,56
Економія: -11,96 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
239,11
Економія: -13,51 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (4)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
293,00 грн