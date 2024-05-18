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АВЕН "КОЛД КРЕМ" БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З КОЛД КРЕМОМ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 4 г - Харків (50303) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
236,16
Економія: -10,56 грн
225,60 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (2)
239,97
Економія: -14,37 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
240,78
Економія: -15,18 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (1)
236,43
Економія: -10,83 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
232,80
Економія: -7,20 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (1)
234,04
Економія: -8,44 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (5)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Градинська, 1
Всього: упаковка (1)
241,03
Економія: -15,43 грн
225,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (2)
240,13
Економія: -14,53 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
239,11
Економія: -13,51 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (4)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
293,00 грн