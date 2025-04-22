Гель от прыщей проблемная кожа
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
94,82
Економія при броні: -5,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
95,07
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
93,66
Економія при броні: -4,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
92,19
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
94,46
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
92,85
Економія при броні: -3,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
94,76
Економія при броні: -5,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
92,65
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
94,93
Економія при броні: -5,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
83,06
Економія при броні: -5,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
94,99
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
94,23
Економія при броні: -4,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
82,64
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
94,28
Економія при броні: -4,99 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
94,27
Економія при броні: -5,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
91,99
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
80,67
Економія при броні: -10,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Бровари, вул. Київська, 294/1
114.7 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
80,34
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
82,94
Економія при броні: -13,26 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
ГЕЛЬ ВІД ПРИЩІВ із серії "ПРОБЛЕМНА ШКІРА" 10 мл №1
МНВО Біокон
82,06
Економія при броні: -5,26 грн