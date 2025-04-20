Київ
Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)

Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
279,00
Економія при броні: -29,00 грн
250,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
334,56
Економія при броні: -21,13 грн
313,43 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
291,00
Економія при броні: -39,00 грн
252,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
279,00
Економія при броні: -29,00 грн
250,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
447.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
335,35
Економія при броні: -21,92 грн
313,43 грн
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