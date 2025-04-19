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Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)
Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)
Одеса
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Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
367.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
291,00
Економія при броні:
-39,00 грн
252,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
368.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
330,34
Економія при броні:
-16,91 грн
313,43
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
279,00
Економія при броні:
-24,00 грн
255,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
433.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
325,43
Економія при броні:
-12,00 грн
313,43
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
279,00
Економія при броні:
-25,00 грн
254,00
грн
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