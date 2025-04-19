Київ
Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)

Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)

Дніпро (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
291,00
Економія при броні: -39,00 грн
252,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
70.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
326,72
Економія при броні: -13,29 грн
313,43 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
279,00
Економія при броні: -29,00 грн
250,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
379.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
279,00
Економія при броні: -29,00 грн
250,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
393.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF15 З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г №1
Apivita
327,06
Економія при броні: -13,63 грн
313,43 грн
ГоловнаКошикОбране