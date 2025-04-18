Бальзам для губ Цілющі трави
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 256 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
51,35
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,20
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
42,51
Економія при броні: -1,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,07
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
57,08
Економія при броні: -3,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
57,47
Економія при броні: -3,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,97
Економія при броні: -3,34 грн