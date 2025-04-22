Бальзам для губ Цілющі трави
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,59
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,28
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
55,81
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
57,47
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
57,23
Економія при броні: -3,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
55,96
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,52
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 1-ої танкової бригади, 29
4.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,57
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,03
Економія при броні: -3,29 грн