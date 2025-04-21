Бальзам для губ Діамантовий блиск
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
55,77
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,61
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,07
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
54,85
Економія при броні: -2,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,50
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,55
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,69
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон