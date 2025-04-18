Бальзам для губ Діамантовий блиск
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 648 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
59,90
Економія при броні: -15,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,68
Економія при броні: -3,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,56
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,20
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон