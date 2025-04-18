Київ
Бальзам для губ Діамантовий блиск

Бальзам для губ Діамантовий блиск

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 308 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
42,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
55,30
Економія при броні: -2,12 грн
53,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
51,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
50,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
41,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
55,35
Економія при броні: -2,32 грн
53,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
45,95 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
46,42 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
51,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
46,54 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
52,07 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
47,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
55,25
Економія при броні: -2,22 грн
53,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
45,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
52,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
46,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
52,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
45,92 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
51,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г №1
МНВО Біокон
40,76 грн
ГоловнаКошикОбране