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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК" 4.6 г - Харків (192462) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 321 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3)
46,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
40,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
50,19
Економія: -4,98 грн
45,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (6)
45,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
42,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3)
42,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
50,73
Економія: -6,73 грн
44,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
42,57 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
43,38 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
46,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
42,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (5)
46,84 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
46,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
50,66
Економія: -5,83 грн
44,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
42,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
46,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (4)
42,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
46,45 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
41,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
42,69 грн