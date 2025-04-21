Гірчичний бальзам серії Ботаніка (Mustard balm)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,40
Економія при броні: -5,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
43,30
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
54.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,35
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
54.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
43,70
Економія при броні: -4,30 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
55.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,47
Економія при броні: -1,92 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
56.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,38
Економія при броні: -1,83 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 22-А
56.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,03
Економія при броні: -2,24 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
56.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,33
Економія при броні: -2,54 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
56.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,21
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
58.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
43,93
Економія при броні: -2,14 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
45,74
Економія при броні: -3,19 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,04
Економія при броні: -2,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
62.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,60
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
62.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,63
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
88.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
43,27
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 73
98.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,50
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
98.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,50
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
98.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка