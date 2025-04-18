Гірчичний бальзам серії Ботаніка (Mustard balm)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,20
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
43,87
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,39
Економія при броні: -2,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,32
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,22
Економія при броні: -2,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
6.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
43,70
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
6.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
45,54
Економія при броні: -2,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,50
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
43,87
Економія при броні: -2,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
8.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,50
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,50
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
8.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
43,95
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
8.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
43,79
Економія при броні: -2,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
8.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
45,18
Економія при броні: -2,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 75/2
8.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,60
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Градинська, 1
9.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,13
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
9.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,80
Економія при броні: -3,01 грн