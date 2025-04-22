Гірчичний бальзам серії Ботаніка (Mustard balm)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,71
Економія при броні: -2,16 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Борзна, вул. Незалежності, 3
83.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
43,80
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 78
113.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,50
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
114.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
43,70
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,76
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
117.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,39
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Градинська, 1
119.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,50
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,09
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
45,14
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,54
Економія при броні: -2,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
121.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,50
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,50
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,15
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
123.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,67
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Прилуки, вул. Київська, 279
126.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,28
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Прилуки, вул. Київська, 305
126.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,53
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
126.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,69
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
126.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка
44,89
Економія при броні: -3,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
127.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаніка