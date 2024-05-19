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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл - Київ (159983) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
42,42
Економія: -7,49 грн
34,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
42,01
Економія: -7,08 грн
34,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
41,07
Економія: -6,24 грн
34,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
49,30
Економія: -14,99 грн
34,31 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
42,76
Економія: -5,38 грн
37,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (2)
31,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
38,62
Економія: -3,80 грн
34,82 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
42,73
Економія: -5,38 грн
37,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -10,99 грн
34,31 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
39,19
Економія: -4,42 грн
34,77 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
39,80
Економія: -1,45 грн
38,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
45,63
Економія: -11,32 грн
34,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Всього: упаковка (1)
45,14
Економія: -10,83 грн
34,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
39,23
Економія: -4,44 грн
34,79 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
42,76
Економія: -5,38 грн
37,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (1)
33,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (3)
53,60
Економія: -13,02 грн
40,58 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (1)
53,60
Економія: -13,02 грн
40,58 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (2)
43,30
Економія: -8,99 грн
34,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (1)
38,54
Економія: -3,44 грн
35,10 грн