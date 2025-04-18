Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
206,99
Економія при броні: -43,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
178,30
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
184,60
Економія при броні: -21,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
184,60
Економія при броні: -21,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
184,60
Економія при броні: -21,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
184,60
Економія при броні: -21,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
5.8 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
179,90
Економія при броні: -16,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
5.8 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
178,70
Економія при броні: -15,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
177,50
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
6.0 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
184,60
Економія при броні: -21,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
179,90
Економія при броні: -16,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
184,60
Економія при броні: -21,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 212
6.5 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
177,50
Економія при броні: -14,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
7.0 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
197,80
Економія при броні: -51,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
7.4 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
184,60
Економія при броні: -21,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
7.5 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
179,90
Економія при броні: -16,70 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
7.8 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосницька, 19-В
8.2 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
183,40
Економія при броні: -20,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65
8.7 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ В ПРИРОДНІЙ КОЛІР "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
177,50
Економія при броні: -14,30 грн