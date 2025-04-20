Живиця бальзам серії Ботаника
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
55,00
Економія при броні: -7,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
53,00
Економія при броні: -5,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
58,00
Економія при броні: -10,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
8.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
49,00
Економія при броні: -1,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
11.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 27
45.1 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Марганець, вул. Палацова, 2
47.0 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
62.3 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
64.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка