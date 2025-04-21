Живиця бальзам серії Ботаника
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Вінниця, вул. Зодчих, 9
4.0 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
39,68
Економія при броні: -0,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Вінниця, вул. Зодчих, 16
4.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 42
5.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Тимофіївська, 4
6.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
19.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Незалежності, 51-В
23.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 25
31.3 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 1-В
35.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 96
38.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Літописна, 1/32
53.0 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Європейська, 15
53.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-Б
61.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка