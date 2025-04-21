Живиця бальзам серії Ботаника
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 62
4.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 2-М
8.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
8.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Торгова, 30
48.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
48,80
Економія при броні: -9,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Комкова, 92
55.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Херсон, вул. Миру, 15
59.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Херсон, вул. Університетська, 161
59.3 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
75.1 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, вул. Хіміків, 2-А
76.0 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
85.0 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 3
85.1 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 96
98.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
99.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
107.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка