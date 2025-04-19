Живиця бальзам серії Ботаника
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
5.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 85-А
5.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 5-Г
27.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Мостиська, вул. Грушевського Михайла, 2
62.4 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 16
63.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 22
63.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-Б
64.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 11
65.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
54,65
Економія при броні: -0,27 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
78.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Січових Стрільців, 21
79.1 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 12
85.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8-Б
92.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
95.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Берестечко, вул. Січових Стрільців, 5-А
97.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
48,90
Економія при броні: -10,70 грн