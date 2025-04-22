Живиця бальзам серії Ботаника
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Ріпки, вул. Свято-Миколаївська, 69
36.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Славутич, кв-л Поліський, 1
36.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Козелець, вул. Лоскота Євгенія, 12-Б
65.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
83.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
84.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
49,60
Економія при броні: -5,70 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
48,80
Економія при броні: -9,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Хотянівка, вул. Непопа Костянтина, 45
112.3 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бахмач, вул. Героїв України, 35
112.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бровари, вул. Петлюри Симона, 24
113.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
48,80
Економія при броні: -4,90 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл №1
Ботаніка