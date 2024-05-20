Всі аптеки України
Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВитратні матеріалиінші матеріалиАКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬЦіни в аптеках

АКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше, №30 - Запоріжжя (157194) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
235,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: пакетик-саше (27)
243,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: (14)
272,98
Економія: -58,35 грн
214,63 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (10)
258,96
Економія: -46,26 грн
212,70 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: (17)
218,21 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -39,01 грн
222,98 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
270,00
Економія: -57,00 грн
213,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
239,10 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: (5)
270,00
Економія: -57,00 грн
213,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (3)
308,10
Економія: -83,20 грн
224,90 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -31,01 грн
222,98 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (9)
243,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
256,57
Економія: -22,28 грн
234,29 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: (2)
213,40 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
235,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
264,10
Економія: -45,82 грн
218,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: (14)
245,40
Економія: -34,20 грн
211,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (7)
293,30
Економія: -68,40 грн
224,90 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
235,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
277,99
Економія: -48,47 грн
229,52 грн