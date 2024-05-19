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АКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше, №30 - Львів (157194) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
270,66
Економія: -36,52 грн
234,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
215,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (23)
253,25
Економія: -39,97 грн
213,28 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: (14)
254,99
Економія: -32,12 грн
222,87 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
240,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
215,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
276,99
Економія: -54,12 грн
222,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
235,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
236,86
Економія: -21,63 грн
215,23 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (6)
365,70
Економія: -140,80 грн
224,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: (22)
263,67
Економія: -51,42 грн
212,25 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
235,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
293,99
Економія: -71,12 грн
222,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -46,12 грн
222,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: (6)
315,99
Економія: -93,12 грн
222,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
215,58 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (15)
245,99
Економія: -23,12 грн
222,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -46,12 грн
222,87 грн