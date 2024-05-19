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АКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше, №30 - Київ (157194) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 695 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: (17)
286,99
Економія: -64,12 грн
222,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (19)
363,50
Економія: -138,60 грн
224,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
216,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7), пакетик-саше (15)
241,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
215,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (19)
242,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
236,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: пакетик-саше (20)
213,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
250,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (29)
365,70
Економія: -140,80 грн
224,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: пакетик-саше (1)
365,70
Економія: -140,80 грн
224,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (11)
365,70
Економія: -140,80 грн
224,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
236,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (7)
243,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: пакетик-саше (19)
227,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
338,80
Економія: -96,12 грн
242,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
348,10
Економія: -123,20 грн
224,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (27)
282,08
Економія: -63,60 грн
218,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
263,99
Економія: -41,12 грн
222,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (24)
283,10
Економія: -58,20 грн
224,90 грн