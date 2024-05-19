АКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше, №30 - Київ (157194) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 695 аптеках
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Всього: (17)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), пакетик-саше (19)
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Всього: упаковка (1)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7), пакетик-саше (15)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
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Всього: упаковка (19)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (300)
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Всього: пакетик-саше (20)
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Володимирська, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), пакетик-саше (29)
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Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: пакетик-саше (1)
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), пакетик-саше (11)
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), пакетик-саше (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: пакетик-саше (19)
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), пакетик-саше (27)
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Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), пакетик-саше (24)
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Київ, вул. Басейна, 15