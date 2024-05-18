АКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше, №30 - Харків (157194) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 231 аптеці
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Всього: упаковка (1), пакетик-саше (9)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Всього: упаковка (1), пакетик-саше (20)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Всього: пакетик-саше (13)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (2), пакетик-саше (15)
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), пакетик-саше (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: пакетик-саше (22)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), пакетик-саше (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: пакетик-саше (16)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Всього: (20)
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Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: (21)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека оптових цін
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Всього: пакетик-саше (18)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), пакетик-саше (28)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (6), пакетик-саше (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: пакетик-саше (23)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: пакетик-саше (27)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38