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АКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше, №30 - Харків (157194) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (9)
257,89
Економія: -44,61 грн
213,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
246,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (20)
254,37
Економія: -40,46 грн
213,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: пакетик-саше (13)
238,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (15)
244,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
244,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
236,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (20)
238,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: пакетик-саше (22)
237,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
254,03
Економія: -31,72 грн
222,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (6)
238,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
242,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: пакетик-саше (16)
235,50 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: (20)
230,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: (21)
253,63
Економія: -34,20 грн
219,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: пакетик-саше (18)
228,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (28)
242,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6), пакетик-саше (2)
245,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: пакетик-саше (23)
228,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: пакетик-саше (27)
245,70 грн