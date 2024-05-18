Всі аптеки України
Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВитратні матеріалиінші матеріалиАКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬЦіни в аптеках

АКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (157194) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (4), пакетик-саше (6)
262,40
Економія: -39,26 грн
223,14 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (11)
259,59
Економія: -36,45 грн
223,14 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
283,10
Економія: -57,80 грн
225,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (9)
265,61
Економія: -53,18 грн
212,43 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (4)
302,70
Економія: -77,40 грн
225,30 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (30)
247,06
Економія: -31,88 грн
215,18 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (21)
261,94
Економія: -41,36 грн
220,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: (22)
279,79
Економія: -62,36 грн
217,43 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
247,99
Економія: -26,03 грн
221,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (27)
256,89
Економія: -41,00 грн
215,89 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: пакетик-саше (19)
209,71 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (1)
281,40
Економія: -56,10 грн
225,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (7), пакетик-саше (12)
275,34
Економія: -59,39 грн
215,95 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (6)
258,16
Економія: -40,89 грн
217,27 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (16)
251,82
Економія: -34,50 грн
217,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
256,85
Економія: -39,47 грн
217,38 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: пакетик-саше (24)
205,45 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (14)
242,33
Економія: -26,37 грн
215,96 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: (15)
221,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (13)
228,90 грн