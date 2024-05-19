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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яPANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З ОХОЛОДЖУЮЧИМ ЕФЕКТОМЦіни в аптеках

PANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З ОХОЛОДЖУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 150 мл - Київ (299186) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
94,00
Економія: -7,52 грн
86,48 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (9)
94,00
Економія: -2,82 грн
91,18 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
140,18
Економія: -11,27 грн
128,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
144,77
Економія: -15,71 грн
129,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: упаковка (1)
145,80
Економія: -16,73 грн
129,07 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
153,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
231,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Жовква, вул. Запорізька, 1
Всього: упаковка (1)
109,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом