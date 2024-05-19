Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 36 хв Графік роботи Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146 Всього: упаковка (2) 94,00 Економія: -7,52 грн 86,48 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 36 хв Графік роботи Київ, вул. Драгоманова, 6/1 Всього: упаковка (9) 94,00 Економія: -2,82 грн 91,18 грн Забронювати

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 36 хв Графік роботи Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18 Всього: упаковка (1) 140,18 Економія: -11,27 грн 128,91 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 36 хв Графік роботи Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г Всього: упаковка (1) 144,77 Економія: -15,71 грн 129,06 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 36 хв Графік роботи Хмельницький, вул. Зарічанська, 11 Всього: упаковка (1) 145,80 Економія: -16,73 грн 129,07 грн Забронювати

Соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 36 хв Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 153,80 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється за 36 хв Графік роботи Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В Всього: упаковка (1) 231,90 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Жовква, вул. Запорізька, 1 Всього: упаковка (1) 109,30 грн